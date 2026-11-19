Как сообщает CoinDesk со ссылкой на аналитическую компанию Inca Digital, через механизм криптопротокола Sky кошельки, связанные с хакерами, фишинговыми операциями, санкционными субъектами и адресами из черных списков Circle и Tether, провели транзакции на $518 млн. По оценке Inca Digital, $101,9 млн из этой суммы были непосредственно связаны с участниками из КНДР.

Речь идет о Peg Stability Module, или PSM, который позволяет обменивать стейблкоин USDC от Circle на токены USDS и DAI от Sky. По данным Inca Digital, этот механизм позволяет пользователям конвертировать USDC, который эмитент может заморозить, в токены без аналогичного механизма блокировки.

Операции после атаки на Bybit

Inca Digital заявила, что в течение десяти дней после кибератаки на криптобиржу Bybit в феврале 2025 года кошельки, пополненные украденными активами, провели через PSM $91,5 млн. Почти $30 млн таких операций произошли после того, как ФБР 26 февраля публично связало атаку с КНДР и подразделением TraderTraitor группировки Lazarus Group.

Компания Nominis, которую CoinDesk привлек для независимой проверки, проанализировала более 560 транзакций через более чем 320 блокчейн-адресов и подтвердила связи этой активности с северокорейскими участниками. В то же время Inca Digital подчеркнула, что ее подсчеты охватывают операции кошельков, отнесенных к рискованным категориям, а не только средства, напрямую отслеженные от конкретных краж.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск блокировки резерва

PSM хранит около $2,7 млрд в USDC в одном кошельке Ethereum, созданном через Coinbase Prime. Эти резервы частично обеспечивают токены USDS и DAI. Inca Digital отмечает, что смешивание средств на одном адресе затрудняет отделение подозрительных сумм от законных резервов.

Если Circle внесет адрес резерва в черный список, например на основании судебного решения или запроса правоохранительных органов, все $2,7 млрд в USDC в кошельке могут стать недоступными для перемещения. Директор по рейтингам стейблкоинов Bluechip Ratings Амей Дандавате назвал такой сценарий маловероятным, но возможным. По его оценке, это могло бы остановить обмены через PSM в обоих направлениях и иметь значительные последствия для протоколов децентрализованных финансов.

Протокол Sky, ранее известный как MakerDAO, может изменять, переносить или останавливать PSM посредством голосования владельцев токенов управления. Опрошенные CoinDesk юристы отметили, что юридические обязательства участников управления зависят, в частности, от степени их контроля над протоколом и осведомленности об использовании системы санкционными или другими незаконными субъектами.

Читай нас в