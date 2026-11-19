据CoinDesk援引分析公司 Inca Digital 的消息，与黑客、钓鱼活动、受制裁实体以及被 Circle 和 Tether 列入黑名单的地址有关的钱包，通过 Sky 加密协议的机制进行了5.18亿美元的交易。Inca Digital 估计，其中1.019亿美元与朝鲜参与者有直接关联。

所涉机制是 Peg Stability Module，即 PSM，它允许将 Circle 的稳定币 USDC 兑换为 Sky 的 USDS 和 DAI 代币。根据 Inca Digital 的数据，该机制使用户能够将发行方可以冻结的 USDC 转换为没有类似冻结机制的代币。

Bybit 遭攻击后的交易

Inca Digital 表示，在2025年2月加密货币交易所 Bybit 遭受网络攻击后的十天内，由被盗资产注资的钱包通过 PSM 进行了9150万美元交易。这类交易中近3000万美元发生在联邦调查局于2月26日公开将该攻击与朝鲜以及 Lazarus Group 的 TraderTraitor 部门联系起来之后。

CoinDesk 委托进行独立核查的 Nominis 公司分析了经由超过320个区块链地址进行的560多笔交易，并证实这些活动与朝鲜参与者存在关联。与此同时，Inca Digital 强调，其统计涵盖被归入高风险类别的钱包的交易，而不仅是从特定盗窃案中直接追踪到的资金。

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储备被冻结的风险

PSM 在一个通过 Coinbase Prime 创建的 Ethereum 钱包中持有约27亿美元的 USDC。这些储备部分支持 USDS 和 DAI 代币。Inca Digital 指出，在同一地址混合资金使得将可疑金额与合法储备区分开来变得困难。

如果 Circle 将该储备地址列入黑名单，例如基于法院裁决或执法机构请求，钱包中的全部27亿美元 USDC 都可能无法转移。Bluechip Ratings 的稳定币评级主管 Amey Dandawate 称，这种情景不太可能，但有可能发生。按其评估，这可能会使通过 PSM 的双向兑换停止，并对去中心化金融协议造成重大影响。

此前名为 MakerDAO 的 Sky 协议可以通过治理代币持有人的投票修改、迁移或停止 PSM。CoinDesk 采访的律师指出，治理参与者的法律义务尤其取决于他们对该协议的控制程度，以及他们对该系统被受制裁或其他非法实体使用的知情程度。

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