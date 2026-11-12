Databricks представила ШІ-агентів для постійного аналізу даних — Fortune

Американська компанія Databricks, що базується в Сан-Франциско, 11 листопада представила нові інструменти на основі агентного штучного інтелекту для безперервного аналізу й упорядкування даних усередині компаній. Як повідомляє Fortune, розробник вважає, що ці рішення можуть змінити повсякденну роботу офісних працівників.

Оновлений асистент Genie

Оновлена версія асистента Genie працює у фоновому режимі протягом робочого дня. Вона має відстежувати робочий контекст користувача, проактивно пропонувати дії та знаходити потрібну інформацію залежно від того, над чим людина працює.

Генеральний директор і співзасновник Databricks Алі Ґодсі заявив, що агенти постійно працюють у фоновому режимі. За його словами, він користується цим інструментом щодня та щогодини, а його власну ефективність як керівника продукт підвищив удесятеро порівняно з минулим роком.

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Функція Ontology

Окремо Databricks запустила функцію Ontology. Вона сканує дані організації — зокрема інформацію про управлінську структуру та проєкти різних підрозділів — щоб працівники могли швидше знаходити відомості або проводити аналіз. Ґодсі очікує, що рішення використовуватимуть як великі, так і малі компанії.

Презентація Databricks відбулася наступного дня після того, як Anthropic представила нові інструменти продуктивності для корпоративних клієнтів. Серед них — електронна таблиця на основі ШІ, яка конкурує з Microsoft Excel і Google Sheets, а також функція для підключення Claude до відеодзвінків, щоб система могла слухати розмову та починати роботу ще під час обговорення.

Databricks залишається приватною компанією. У серпні вона залучила 5 млрд доларів за оцінки компанії в 190 млрд доларів.

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