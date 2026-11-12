Amerykańska firma Databricks z siedzibą w San Francisco 11 listopada zaprezentowała nowe narzędzia oparte na agentowej sztucznej inteligencji, służące do ciągłej analizy i porządkowania danych wewnątrz firm. Jak informuje Fortune, deweloper uważa, że rozwiązania te mogą zmienić codzienną pracę pracowników biurowych.

Zaktualizowany asystent Genie

Zaktualizowana wersja asystenta Genie działa w tle przez cały dzień pracy. Ma śledzić kontekst pracy użytkownika, proaktywnie proponować działania i znajdować potrzebne informacje w zależności od tego, nad czym dana osoba pracuje.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Databricks Ali Ghodsi oświadczył, że agenci stale pracują w tle. Jak powiedział, korzysta z tego narzędzia każdego dnia i każdej godziny, a produkt zwiększył jego własną skuteczność jako menedżera dziesięciokrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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Funkcja Ontology

Databricks osobno uruchomił funkcję Ontology. Skanuje ona dane organizacji — w tym informacje o strukturze zarządzania i projektach różnych działów — aby pracownicy mogli szybciej znajdować informacje lub przeprowadzać analizy. Ghodsi oczekuje, że rozwiązanie będzie wykorzystywane zarówno przez duże, jak i małe firmy.

Prezentacja Databricks odbyła się dzień po tym, jak Anthropic przedstawił nowe narzędzia zwiększające produktywność dla klientów korporacyjnych. Wśród nich jest arkusz kalkulacyjny oparty na AI, konkurujący z Microsoft Excel i Google Sheets, a także funkcja umożliwiająca podłączenie Claude do rozmów wideo, aby system mógł słuchać rozmowy i rozpocząć pracę już w trakcie dyskusji.

Databricks pozostaje spółką prywatną. W sierpniu pozyskała 5 mld dolarów przy wycenie firmy na 190 mld dolarów.

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