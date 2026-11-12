Databricks推出用于持续数据分析的AI智能体——《财富》

总部位于旧金山的美国公司Databricks于11月11日推出了基于智能体人工智能的新工具，用于持续分析和整理企业内部数据。据《财富》报道，该开发商认为，这些解决方案可能改变办公室员工的日常工作。

升级版Genie助手

升级版Genie助手在整个工作日都在后台运行。它将跟踪用户的工作语境，主动提出行动建议，并根据用户正在处理的工作寻找所需信息。

Databricks首席执行官兼联合创始人阿里·戈德西表示，这些智能体持续在后台运行。他说，自己每天、每小时都使用这一工具，与去年相比，该产品将他作为管理者的个人效率提高了十倍。

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Ontology功能

Databricks还推出了Ontology功能。它扫描组织的数据——包括有关管理结构和不同部门项目的信息——以便员工能更快地找到资料或进行分析。戈德西预计，大型和小型公司都会使用这一解决方案。

Databricks的发布会在Anthropic推出面向企业客户的新生产力工具的次日举行。其中包括一款与Microsoft Excel和Google Sheets竞争的AI电子表格，以及一项将Claude连接到视频通话的功能，让系统能够聆听对话，并在讨论期间就开始工作。

Databricks仍是一家非上市公司。该公司8月以1900亿美元的公司估值融资50亿美元。

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