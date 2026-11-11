Meta mianowała Davida Browna szefem infrastruktury — CNBC

Szef infrastruktury Meta i współkierujący działem inżynieryjnym Santosh Janardhan opuści firmę w 2027 roku. Jego następcą zostanie były starszy wiceprezes Amazon Web Services David Brown, który pokieruje pionem infrastruktury Meta.

Janardhan poinformował o nadchodzącej zmianie w wewnętrznej notatce, do której dotarło CNBC. Janardhan pracuje w Meta od 2009 roku, a Brown dołączył do firmy z AWS w lipcu. Janardhan będzie wspierał swojego następcę w pierwszym kwartale 2027 roku w ramach okresu przejściowego.

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Nowa rola Davida Browna

Brown zostanie również dyrektorem technicznym inicjatywy Meta Compute. Na jej czele stoją prezeska i wiceprzewodnicząca Meta Dina Powell McCormick oraz lider techniczny Daniel Gross. Meta liczy, że nowe kierownictwo będzie rozwijać centra danych i powiązaną z nimi infrastrukturę, niezbędną do realizacji ambicji firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Wydatki na centra danych

Zmiana kadrowa następuje w czasie, gdy inwestorzy zwracają uwagę na nakłady kapitałowe Meta i innych dużych firm chmurowych. Po trzecim kwartale Meta prognozowała roczne nakłady kapitałowe na poziomie od 135 mld do 145 mld dolarów. Firma odnotowała również ujemne wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,12 mld dolarów. Pod koniec października S&P Global Ratings zmieniło perspektywę ratingu kredytowego Meta na poziomie AA- ze „stabilnej” na „negatywną”.

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