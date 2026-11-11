Meta任命戴维·布朗为基础设施负责人——CNBC

Meta基础设施负责人兼工程部门联合负责人桑托什·贾纳尔丹将于2027年离开公司。他的继任者将是亚马逊云服务前高级副总裁戴维·布朗，后者将领导Meta的基础设施部门。

贾纳尔丹在一份被CNBC获得的内部备忘录中宣布了这一即将到来的人事变动。贾纳尔丹自2009年以来一直在Meta工作，而布朗于7月从AWS加入该公司。作为过渡期的一部分，贾纳尔丹将在2027年第一季度协助继任者。

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戴维·布朗的新职务

布朗还将担任Meta Compute计划的首席技术官。该计划由Meta总裁兼副董事长迪娜·鲍威尔·麦考密克以及技术负责人丹尼尔·格罗斯领导。Meta预计，新领导层将发展数据中心及相关基础设施，以满足公司实现人工智能领域雄心所需。

数据中心支出

此次人事变动正值投资者关注Meta及其他大型云计算公司资本支出之际。第三季度后，Meta预计全年资本支出将在1350亿美元至1450亿美元之间。该公司还录得21.2亿美元的负自由现金流。10月底，标普全球评级将Meta AA-信用评级的展望从“稳定”调整为“负面”。

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