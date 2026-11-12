美国国家航空航天局（NASA）的美国南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜正前往距离地球超过160万公里的L2拉格朗日点，其运行时间可能超过最初计划的10年期限的两倍。据Live Science报道，发射后的精确机动以及航天器低于预期的质量，使其得以保留额外的燃料储备。

可支持多年运行的燃料储备

在由猎鹰重型火箭发射后，专家进行了两次主要发动机点火，为观测站提供离开地球轨道并飞往L2所需的速度增量。NASA戈达德太空飞行中心主任杰米·邓恩表示，这些机动的精确性使得每次机动都可节省最多四年的燃料储备。

此外，该望远镜比计算预测的更轻。这使得其燃料箱可在发射前加注至满载，而非仅加注至执行基础任务所需的容量。NASA Roman推进系统负责人艾莉森·拉奥指出，由于航天器质量较小，燃料箱得以完全加满。

综合来看，这可能为Roman增加约12年的燃料储备，并使原计划10年的任务期限延长至两倍以上。在这种情况下，该望远镜也可能在2048年进行观测。

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更详细的图像

在飞往L2的途中，团队远程开启并测试了观测站的仪器。调整反射镜后，研究人员发现，Roman获得的图像可比工程师预测的详细约30%。

曼彻斯特大学天文学家伊蒙·凯林斯将参与领导Roman的一项大型巡天。他表示，这台望远镜不仅达到设计指标，还超出了这些指标。据他评估，Roman收集数据的速度可比哈勃望远镜快至1000倍，而更长的服役期限将增加科学观测的数量。

延长任务还将能够对比相隔十年拍摄的同一物体图像，包括不断膨胀的星云或正在碰撞的星系。在L2点，Roman将加入其他航天器，其中包括詹姆斯·韦布望远镜和欧洲的Euclid观测站。

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