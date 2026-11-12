Amerykański teleskop kosmiczny NASA Nancy Grace Roman, który zmierza do punktu Lagrange’a L2 w odległości ponad 1,6 mln km od Ziemi, może działać ponad dwa razy dłużej niż pierwotnie planowane 10 lat. Jak podaje Live Science, precyzyjne manewry po starcie oraz mniejsza, niż oczekiwano, masa aparatu pozwoliły zachować dodatkowe zapasy paliwa.

Zapas paliwa na lata pracy

Po starcie rakietą Falcon Heavy specjaliści wykonali dwa główne uruchomienia silników, aby nadać obserwatorium impuls potrzebny do opuszczenia orbity Ziemi i lotu do L2. Według Jamie’ego Dunna, dyrektora NASA Goddard Space Flight Center, precyzja tych manewrów pozwoliła zaoszczędzić do czterech lat zapasu paliwa podczas każdego z nich.

Ponadto teleskop okazał się lżejszy, niż przewidywały obliczenia. Umożliwiło to napełnienie jego zbiorników przed startem do pełnej pojemności, a nie tylko do poziomu wymaganego dla podstawowej misji. Alison Rao, kierowniczka ds. systemów napędowych Roman w NASA, zaznaczyła, że dzięki mniejszej masie aparatu zbiorniki udało się napełnić całkowicie.

Łącznie może to zapewnić Romanowi około 12 dodatkowych lat zapasu paliwa i ponad dwukrotnie wydłużyć planowany 10-letni czas trwania misji. W takim scenariuszu teleskop potencjalnie będzie mógł prowadzić obserwacje także w 2048 roku.

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Bardziej szczegółowe zdjęcia

Podczas lotu do L2 zespół zdalnie uruchamiał i testował instrumenty obserwatorium. Po skorygowaniu lustra badacze ustalili, że Roman może uzyskiwać obrazy około 30% bardziej szczegółowe, niż prognozowali inżynierowie.

Astronom Eamonn Kerins z University of Manchester, który będzie współkierował jednym z dużych przeglądów Roman, powiedział, że teleskop nie tylko osiąga parametry projektowe, lecz także je przewyższa. Według jego oceny Roman może zbierać dane nawet 1000 razy szybciej niż teleskop Hubble’a, a dłuższy okres działania zwiększy zakres obserwacji naukowych.

Dłuższa misja pozwoli również porównywać zdjęcia tych samych obiektów wykonane w odstępie dziesięciu lat, w tym rozszerzających się mgławic lub zderzających się galaktyk. W punkcie L2 Roman ma dołączyć do innych statków kosmicznych, w tym teleskopu James Webb oraz europejskiego obserwatorium Euclid.

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