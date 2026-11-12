Телескоп Roman може отримати 12 додаткових років роботи — Live Science

Американський космічний телескоп NASA Nancy Grace Roman, який прямує до точки Лагранжа L2 на відстані понад 1,6 млн км від Землі, може працювати більш як удвічі довше від початково запланованого 10-річного терміну. Як повідомляє Live Science, точні маневри після запуску та менша, ніж очікували, маса апарата дозволили зберегти додаткові запаси пального.

Запас пального на роки роботи

Після запуску ракетою Falcon Heavy фахівці виконали два основні увімкнення двигунів, щоб надати обсерваторії імпульс для виходу з орбіти Землі та польоту до L2. За словами директора Центру космічних польотів NASA імені Годдарда Джеймі Данна, точність цих маневрів дала змогу заощадити до чотирьох років запасу пального під час кожного з них.

Крім того, телескоп виявився легшим, ніж передбачали розрахунки. Це дозволило перед запуском заповнити його баки до повної місткості, а не лише до обсягу, потрібного для базової місії. Керівниця напряму рухових систем Roman в NASA Елісон Рао зазначила, що завдяки меншій масі апарата баки вдалося заповнити повністю.

У сукупності це може дати Roman ще приблизно 12 років запасу пального та більш ніж удвічі збільшити запланований 10-річний строк місії. За такого сценарію телескоп потенційно зможе вести спостереження і в 2048 році.

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Детальніші знімки

Під час польоту до L2 команда дистанційно вмикала та перевіряла прилади обсерваторії. Після коригування дзеркала дослідники встановили, що Roman може отримувати зображення приблизно на 30% детальніші, ніж прогнозували інженери.

Астроном Імонн Керінс із Манчестерського університету, який долучиться до керівництва одним із великих оглядів Roman, сказав, що телескоп не лише досягає проєктних показників, а й перевершує їх. За його оцінкою, Roman здатний збирати дані до 1000 разів швидше за телескоп Hubble, а довший строк служби збільшить обсяг наукових спостережень.

Тривала місія також дасть змогу порівнювати знімки тих самих об’єктів із проміжком у десятиліття, зокрема туманностей, що розширюються, або галактик, які зіштовхуються. У точці L2 Roman має приєднатися до інших космічних апаратів, зокрема телескопа James Webb та європейської обсерваторії Euclid.

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