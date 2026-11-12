Американский космический телескоп NASA Nancy Grace Roman, направляющийся к точке Лагранжа L2 на расстоянии более 1,6 млн км от Земли, может работать более чем вдвое дольше первоначально запланированного 10-летнего срока. Как сообщает Live Science, точные маневры после запуска и меньшая, чем ожидалось, масса аппарата позволили сохранить дополнительные запасы топлива.

Запас топлива на годы работы

После запуска ракетой Falcon Heavy специалисты выполнили два основных включения двигателей, чтобы придать обсерватории импульс для выхода с орбиты Земли и полета к L2. По словам директора Центра космических полетов NASA имени Годдарда Джейми Данна, точность этих маневров позволила сэкономить до четырех лет запаса топлива во время каждого из них.

Кроме того, телескоп оказался легче, чем предполагали расчеты. Это позволило перед запуском заполнить его баки до полной вместимости, а не только до объема, необходимого для базовой миссии. Руководительница направления двигательных систем Roman в NASA Элисон Рао отметила, что благодаря меньшей массе аппарата баки удалось заполнить полностью.

В совокупности это может дать Roman еще примерно 12 лет запаса топлива и более чем вдвое увеличить запланированный 10-летний срок миссии. При таком сценарии телескоп потенциально сможет вести наблюдения и в 2048 году.

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Более детальные изображения

Во время полета к L2 команда дистанционно включала и проверяла приборы обсерватории. После корректировки зеркала исследователи установили, что Roman может получать изображения примерно на 30% более детальные, чем прогнозировали инженеры.

Астроном Имонн Керинс из Манчестерского университета, который будет участвовать в руководстве одним из крупных обзоров Roman, сказал, что телескоп не только достигает проектных показателей, но и превосходит их. По его оценке, Roman способен собирать данные до 1000 раз быстрее телескопа Hubble, а более длительный срок службы увеличит объем научных наблюдений.

Длительная миссия также позволит сравнивать снимки одних и тех же объектов, сделанные с интервалом в десятилетие, в частности расширяющихся туманностей или сталкивающихся галактик. В точке L2 Roman должен присоединиться к другим космическим аппаратам, включая телескоп James Webb и европейскую обсерваторию Euclid.

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