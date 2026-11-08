В Великобритании местные советы, офисы депутатов парламента, работодатели и другие учреждения сообщают о резком увеличении количества обращений, которые, по их мнению, были созданы с помощью генеративного искусственного интеллекта. Такие письма и жалобы часто требуют больше времени на обработку, хотя их можно подготовить за считаные минуты, сообщает The Guardian.

Холли Уикенс, старшая специалистка по рассмотрению обращений в офисе депутата от Лейбористской партии, заявила, что примерно половина электронных писем, поступающих в офис, в той или иной степени создана с помощью ИИ. По ее словам, такие обращения стали сложнее и требуют больше усилий для прочтения и подготовки ответа.

Длинные и неточные обращения

По словам руководительницы организации Lawyers in Local Government Деборы Эванс, местные органы власти получают все больше жалоб по поводу социальных услуг, невывезенного мусора, обжалования штрафов за парковку и возражений против застройки. До распространения чат-ботов средний объем жалобы составлял около двух страниц, тогда как теперь большинство таких обращений, по ее оценке, в десять раз длиннее. Самая большая известная ей жалоба насчитывала около 200 страниц.

Управление комиссара по информации Великобритании отмечало, что запросы, вероятно подготовленные ИИ, могут быть чрезмерно длинными, повторяющимися, содержать не относящиеся к теме комментарии или ошибочно сформулированные требования. При этом такие запросы, даже если они содержат неточности, должны рассматриваться людьми.

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Эванс также предупредила, что чат-боты могут ссылаться на законы и судебную практику, не относящиеся к британской юрисдикции, или выдумывать информацию. Некоторые работодатели, по данным издания, получают жалобы с преувеличенными утверждениями, в которых не всегда указано, какого именно решения проблемы добивается заявитель.

Нагрузка на транспорт и парламентские офисы

Транспортное управление Лондона в 2025–2026 годах получило рекордные 4 769 запросов о доступе к информации. Это на 5% больше предыдущего максимума в 2023–2024 годах. В протоколе заседания Комитета TfL по аудиту и обеспечению также говорилось о заметном росте числа апелляций, которые, по мнению ведомства, могли быть сгенерированы ИИ и содержали технические, но часто неточные утверждения.

Руководительница офиса депутата от Лейбористской партии Грэма Дауни Вонни Сэндлан заявила, что наплыв таких запросов истощил сотрудников. Ее офис решил не отвечать на автоматизированные кампании вроде «нажмите, чтобы написать своему депутату», чтобы сосредоточиться на индивидуальных обращениях избирателей. Некоторые советы уже рассматривают использование ИИ для краткого изложения длинных писем и подготовки первоначальных ответов, а омбудсмены вводят ограничения на объем жалоб или онлайн-формы с лимитом приложений.

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