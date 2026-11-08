В тюрьмах австралийского штата Новый Южный Уэльс за год до 30 июня 2026 года зафиксировали 32 168 жалоб от заключённых — на 60% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежегодном отчёте независимых общественных представителей Official Visitors, которые проверяют условия в учреждениях исполнения наказаний, сообщает ABC News.

В штате работают 93 Official Visitors, назначенных для проверки условий в учреждениях для взрослых и молодёжи. Они лично принимают обращения и жалобы заключённых, а также представляют отчёты правительству Нового Южного Уэльса.

Причины жалоб

В 2025–2026 годах заключённые чаще всего жаловались на медицинские вопросы. Также существенно выросло число обращений по поводу несправедливого отношения, планшетных компьютеров и распорядка в учреждениях.

Одним из крупнейших источников жалоб в отчёте названы ограничения пребывания заключённых вне камер и локдауны. Авторы документа отметили, что нехватка персонала и связанные с ней ограничения усугублялись ограниченным количеством исправных планшетов и стоимостью телефонных звонков.

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В Corrective Services NSW заявили, что увеличение числа жалоб не обязательно свидетельствует об ухудшении условий содержания. По словам представительницы службы, на показатель также могли повлиять большее число заключённых, более частые визиты Official Visitors и доверие к независимому механизму подачи жалоб.

Рост числа людей под стражей

Профессор права Технологического университета Сиднея Талия Энтони заявила, что её поразил масштаб роста числа жалоб, поскольку он значительно превысил прирост количества людей в тюрьмах. По данным Бюро статистики преступности и прикладных исследований Нового Южного Уэльса, за три года до 2026 года число людей в досудебном заключении увеличилось на 32%.

Генеральный секретарь Public Service Association NSW Стюарт Литтл оценил, что около 7 тысяч из примерно 14,2 тысячи заключённых в штате содержатся под стражей до суда. В сентябре правительство объявило о возобновлении работы законсервированного исправительного центра Dawn de Loas в Сильверуотере и ускорении создания дополнительных мест в исправительном центре Parklea.

В отчёте отмечается, что подавляющее большинство жалоб было урегулировано непосредственно в учреждениях, а лишь небольшая часть обращений была передана комиссару Corrective Services NSW.

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