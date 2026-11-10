Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер во время выступления в Лондоне заявил, что склоняется к повышению процентной ставки в декабре. По его словам, если данные по инфляции за октябрь окажутся выше прогнозов, он сочтет необходимым рассмотреть увеличение ставки на 50 базисных пунктов.

Условия для более крупного шага

Уоллер отметил, что поддержал бы повышение ставки на 25 базисных пунктов даже при более мягких, чем ожидалось, показателях инфляции. В то же время в случае более сильных данных он будет выступать за более решительные действия. По его мнению, ограничение повышения лишь 25 базисными пунктами в таком случае могло бы поставить под угрозу доверие к центральному банку.

Как сообщает CNBC, Уоллер подчеркнул, что рынки уже учли в ценах ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Он считает важным, чтобы ФРС реализовала обещанные повышения ставок в разумные сроки, хотя это не обязательно должно происходить на каждом заседании подряд.

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Решение ФРС в декабре

В октябре Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил ставку без изменений, объяснив это необходимостью накопить больше информации для определения дальнейшего курса политики по снижению инфляции. Решение не было единогласным: член Совета управляющих Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак выразили несогласие.

Следующее заседание ФРС запланировано на 8–9 декабря. Перед ним Бюро статистики труда США должно опубликовать октябрьские данные индекса потребительских цен. По данным CME Group FedWatch, рынки оценивали вероятность декабрьского повышения на 25 базисных пунктов более чем в 80%, не закладывая повышения на 50 базисных пунктов.

Уоллер охарактеризовал экономику США как растущую здоровыми темпами, а рынок труда — как устойчивый, хотя и не слишком динамичный из-за низких темпов как найма, так и увольнений.

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