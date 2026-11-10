美国联邦储备委员会理事克里斯托弗·沃勒在伦敦发表讲话时表示，他倾向于在12月加息。他说，如果10月通胀数据高于预测，他将认为有必要考虑将利率上调50个基点。

采取更大幅度行动的条件

沃勒指出，即使通胀数据低于预期，他也会支持加息25个基点。与此同时，如果数据更强劲，他将主张采取更果断的行动。他认为，在这种情况下将加息幅度限制在仅25个基点，可能会危及市场对央行的信任。

据CNBC报道，沃勒强调，市场已经将货币政策进一步收紧的预期计入价格。他认为，美联储在合理期限内落实已承诺的加息措施很重要，尽管这不一定要在每一次连续举行的会议上发生。

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美联储12月的决定

10月，联邦公开市场委员会维持利率不变，解释称需要收集更多信息，以确定旨在降低通胀的下一步政策方向。该决定并非一致通过：联邦储备委员会理事莉萨·库克和克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示反对。

美联储下一次会议定于12月8日至9日举行。在此之前，美国劳工统计局将公布10月消费者价格指数数据。根据CME Group FedWatch的数据，市场对12月加息25个基点的概率评估超过80%，并未将加息50个基点纳入预期。

沃勒将美国经济描述为以健康速度增长，劳动力市场则具有韧性，尽管由于招聘和裁员的速度都较低，市场并不特别活跃。

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