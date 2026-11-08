在截至2026年6月30日的一年里，澳大利亚新南威尔士州监狱共记录到囚犯提出的32,168起投诉，比前一年增加60%。独立社区代表Official Visitors在年度报告中指出这一情况；该机构负责检查惩教设施的条件，澳大利亚广播公司新闻报道。

该州有93名Official Visitors，受任命检查成人和青少年设施的条件。他们亲自接收囚犯的诉求和投诉，并向新南威尔士州政府提交报告。

投诉原因

在2025—2026年，囚犯最常投诉医疗问题。有关不公平待遇、平板电脑以及设施日常安排的诉求数量也大幅增加。

报告将限制囚犯离开牢房的时间和封锁措施列为最大的投诉来源之一。文件作者指出，人员短缺及相关限制又因可正常使用的平板电脑数量有限和电话费用而加剧。

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新南威尔士州惩教服务部门表示，投诉数量增加并不一定意味着羁押条件恶化。该部门一名代表称，囚犯人数增加、Official Visitors访问更频繁，以及对独立投诉机制的信任，也可能影响了这一指标。

被羁押人数增长

悉尼科技大学法学教授塔莉娅·安东尼表示，投诉增长的规模令她感到震惊，因为这远远超过了监狱在押人数的增幅。根据新南威尔士州犯罪统计与应用研究局的数据，截至2026年的三年间，审前羁押人数增加了32%。

新南威尔士州公共服务协会秘书长斯图尔特·利特尔估计，该州约1.42万名囚犯中约有7000人在审判前被羁押。9月，政府宣布恢复位于西尔弗沃特、已封存的Dawn de Loas惩教中心的运营，并加快在Parklea惩教中心增设床位。

报告指出，绝大多数投诉在设施内直接得到解决，只有一小部分诉求被转交给新南威尔士州惩教服务专员。

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