Политики немецких Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза предложили усложнить выплату государственного пособия на детей Kindergeld семьям, чьи дети проживают в других странах ЕС. Они также выступают за то, чтобы размер такой помощи зависел от стоимости жизни в стране проживания ребенка, сообщает Der Spiegel.

Предложение изменить правила ЕС

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс призвал изменить европейские правила, касающиеся социальных выплат. По его словам, Германия ежегодно направляет за свои границы около полумиллиарда евро детских пособий.

Крингс заявил, что выплаты для детей, живущих, в частности, в Болгарии или Румынии, не должны рассчитываться по уровню стоимости жизни в Германии. Он также утверждает, что более высокий размер немецкой помощи создает стимул для получателей в странах Юго-Восточной Европы и связан с риском злоупотреблений.

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Количество выплат выросло

Эксперт ХСС по внутренним делам Штефан Майер выступил за полное прекращение выплат немецкого Kindergeld на детей, живущих за границей. Если это невозможно быстро реализовать с юридической точки зрения, он предлагает корректировать суммы в соответствии со стоимостью жизни в стране проживания.

Основанием для таких выплат являются европейские правила координации социального обеспечения: ключевое значение имеет страна, где получатель работает и, как правило, платит налоги. Согласно данным Федерального агентства по труду, о которых сообщала Bild и которые по запросу получила партия BSW, в конце 2025 года выплаты немецкого детского пособия осуществлялись на 291 292 детей, проживающих за границей. В 2011 году таких случаев было 103 559, а в 2015 году — 158 169.

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