Politycy niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Społecznej zaproponowali utrudnienie wypłacania państwowego świadczenia na dzieci Kindergeld rodzinom, których dzieci mieszkają w innych krajach UE. Opowiadają się także za tym, aby wysokość takiego świadczenia zależała od kosztów życia w kraju zamieszkania dziecka, informuje Der Spiegel.

Propozycja zmiany zasad UE

Wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu Günter Krings wezwał do zmiany europejskich zasad dotyczących świadczeń socjalnych. Według niego Niemcy co roku przekazują za granicę około pół miliarda euro świadczeń na dzieci.

Krings oświadczył, że świadczenia dla dzieci mieszkających między innymi w Bułgarii lub Rumunii nie powinny być obliczane według poziomu kosztów życia w Niemczech. Twierdzi również, że wyższa kwota niemieckiego świadczenia tworzy zachętę dla odbiorców w krajach Europy Południowo-Wschodniej i wiąże się z ryzykiem nadużyć.

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Liczba wypłat wzrosła

Ekspert CSU do spraw wewnętrznych Stephan Mayer opowiedział się za całkowitym zaprzestaniem wypłat niemieckiego Kindergeld na dzieci mieszkające za granicą. Jeśli nie można tego szybko wdrożyć pod względem prawnym, proponuje dostosowanie kwot do kosztów życia w kraju zamieszkania.

Podstawą takich wypłat są europejskie zasady koordynacji zabezpieczenia społecznego: kluczowe znaczenie ma kraj, w którym odbiorca pracuje i co do zasady płaci podatki. Według danych Federalnej Agencji Pracy, o których informował Bild i które na wniosek uzyskała partia BSW, pod koniec 2025 roku niemieckie świadczenia na dzieci wypłacano na 291 292 dzieci mieszkających za granicą. W 2011 roku było 103 559 takich przypadków, a w 2015 roku — 158 169.

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