德国基督教民主联盟和基督教社会联盟的政治人士提议，提高向子女居住在其他欧盟国家的家庭发放Kindergeld国家儿童津贴的难度。他们还主张，此类援助的金额应取决于儿童居住国的生活成本，《明镜》报道。

修改欧盟规则的提议

德国联邦议院基民盟/基社盟议会党团副主席京特·克林斯呼吁修改有关社会福利的欧洲规则。据他称，德国每年向境外支付约5亿欧元的儿童津贴。

克林斯表示，针对居住在保加利亚或罗马尼亚等国儿童的支付金额，不应按照德国的生活成本水平计算。他还称，德国较高金额的援助会为东南欧国家的领取者带来激励，并与滥用风险有关。

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支付数量增加

基社盟内政事务专家斯特凡·迈尔主张完全停止向居住在国外的儿童支付德国Kindergeld。如果从法律角度无法迅速落实，他提议根据居住国的生活成本调整金额。

此类支付的依据是欧洲社会保障协调规则：关键在于领取者工作并通常缴税的国家。根据《图片报》报道、BSW党应请求获得的联邦就业局数据，截至2025年底，德国儿童津贴支付覆盖了291,292名居住在国外的儿童。2011年有103,559例，2015年有158,169例。

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