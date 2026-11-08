В ЮАР партия SACP в своем первом самостоятельном участии в местных выборах получила 271 мандат, набрав 2,38% голосов в общенациональном итоге. Об этом сообщает Daily Maverick. Результат SACP превысил показатель Patriotic Alliance, получившей 192 мандата.

Разрыв с ANC

В течение 32 лет и 14 выборов члены и сторонники SACP традиционно поддерживали Африканский национальный конгресс (ANC) в рамках Трехстороннего альянса, в который также входит профсоюзное объединение Cosatu. На этот раз SACP решила баллотироваться отдельно, несмотря на недовольство ANC.

Во время кампании SACP исключила из списков кандидатов членов партии, которые первоначально были в них включены. Ведущим деятелям SACP, в частности министру науки, технологий и инноваций и бывшему лидеру партии Блейду Нзиманде, пришлось определиться со своей политической позицией.

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ANC остался крупнейшей политической силой: партия имеет немногим более 30% в общенациональном итоге, контролирует 53 совета и лидирует еще в 128. Ее представители получили 3248 мандатов. В то же время Daily Maverick называет самостоятельный поход SACP фактическим завершением Трехстороннего альянса.

Поддержка в регионах и возможные союзы

SACP получила четыре мандата в промышленных тауншипах Нельсон-Мандела-Бей, где сильные позиции имеет Национальный союз металлистов. Партия также получила поддержку в провинциях Лимпопо и Северо-Западная, но слабее выступила в Гаутенге.

Генеральный секретарь SACP Солли Мапаила сообщил SABC, что партия проведет вторую Конференцию левых сил, на которой определится с возможными союзниками. Среди приоритетов SACP для общин и местных советов Daily Maverick называет аудит систем водоснабжения и канализации, ликвидацию туалетов-ведер, безопасность общин, использование муниципальной земли для доступного жилья и подотчетность членов советов.

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