На Кипре президент Никос Христодулидис и лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман договорились одновременно открыть два новых пункта пропуска. Договоренности достигли в понедельник во время трехсторонней встречи с участием посланницы ООН Марии Анхелы Ольгин, сообщает Cyprus Mail.

Расположение пунктов пропуска

Один из новых пунктов пропуска разместят к югу от деревни Луруджина, неподалеку от Ларнаки. Другой откроют к югу от деревни Каравостаси, к западу от Лефки. Согласно договоренности, оба пункта пропуска должны начать работу одновременно.

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Встреча с генсеком ООН

О соглашении сообщил представитель Миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддик. Он также заявил, что Христодулидис и Эрхюрман в ближайшие недели проведут трехстороннюю встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В этой встрече должны принять участие оба лидера и генсек ООН.

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