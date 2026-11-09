Женская сборная Польши по баскетболу 3x3 завоевала золотую медаль Юношеских Олимпийских игр в Дакаре, Сенегал, обыграв в финале команду Китая со счетом 12:11. Для польской делегации это первое золото на нынешних соревнованиях, сообщает Interia Sport.

Путь к финалу

В состав польской команды вошли Стефания Онуора, Лена Олейничак, Никола Бжеская и Габриела Стефанович. На пути к решающему матчу они обыграли Францию — 17:15, Китайский Тайбэй — 20:10 и Египет — 19:14. Единственное поражение польки потерпели в игре против хозяек турнира из Сенегала — 19:20.

IV летние Юношеские Олимпийские игры проходят в столице Сенегала с 31 октября по 13 ноября. Польшу на турнире представляют 24 спортсмена, которые соревнуются, в частности, в боксе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, фехтовании, настольном теннисе, триатлоне и парусном спорте.

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Развязка в последние секунды

В финале польки вели 5:1 примерно за семь минут до окончания игры, однако сборная Китая сократила отставание и сравняла счет за три минуты до конца. После дальнего попадания Лены Олейничак и броска Стефании Онуоры Польша повела 11:9.

Китаянки сократили разницу до одного очка и завладели мячом, но за 10 секунд до конца матча Ихань Тан допустила пробежку. Польская команда удержала победу 12:11 и завоевала золотую медаль.

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