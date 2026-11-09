Reprezentacja Polski kobiet w koszykówce 3x3 zdobyła złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Dakarze w Senegalu, pokonując w finale Chiny 12:11. To pierwsze złoto dla polskiej delegacji na obecnych zawodach, informuje Interia Sport.

Droga do finału

W skład polskiej drużyny weszły Stefania Onuora, Lena Olejniczak, Nikola Brzeska i Gabriela Stefanowicz. W drodze do decydującego meczu pokonały Francję 17:15, Chińskie Tajpej 20:10 oraz Egipt 19:14. Jedyną porażkę Polki poniosły w spotkaniu z gospodyniami turnieju z Senegalu — 19:20.

IV Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbywają się w stolicy Senegalu od 31 października do 13 listopada. Polskę na turnieju reprezentuje 24 sportowców, którzy rywalizują między innymi w boksie, judo, lekkiej atletyce, pływaniu, szermierce, tenisie stołowym, triathlonie i żeglarstwie.

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Rozstrzygnięcie w ostatnich sekundach

W finale Polki prowadziły 5:1 na około siedem minut przed końcem meczu, jednak reprezentacja Chin zmniejszyła stratę i wyrównała wynik na trzy minuty przed końcem. Po trafieniu z dystansu Leny Olejniczak i rzucie Stefanii Onuory Polska objęła prowadzenie 11:9.

Chinki zmniejszyły różnicę do jednego punktu i przejęły piłkę, lecz na 10 sekund przed końcem meczu Yihan Tan popełniła błąd kroków. Polska drużyna utrzymała zwycięstwo 12:11 i zdobyła złoty medal.

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