В Южной Корее командира армейского батальона в звании подполковника передали в военный суд. Среди предъявленных ему обвинений — угроза при отягчающих обстоятельствах. По данным Korea Herald, офицера подозревают в том, что он выстрелил холостыми патронами в подчиненного капитана после инцидента во время тактических учений.

Инцидент на учениях

Событие произошло в конце июня в армейском подразделении в Ёнчхоне, провинция Кёнгидо. Капитан, который во время учений командовал ротой, по сообщениям, не услышал сигнал об окончании упражнения. Он выстрелил холостым патроном в командира батальона, ошибочно приняв его за военнослужащего противника.

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Действия командира

После этого командир батальона якобы приказал капитану подойти к нему. Как сообщает издание, подполковник взял у другого военнослужащего штурмовую винтовку K2 и произвел два выстрела холостыми патронами в капитана.

Представитель армии заявил, что дело находится на судебном и дисциплинарном рассмотрении. Военные назвали инцидент серьезным и отметили, что будут действовать в соответствии с законами и правилами с учетом результатов судебного процесса.

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