W Korei Południowej dowódca batalionu wojskowego w stopniu podpułkownika został skierowany przed sąd wojskowy. Wśród postawionych mu zarzutów jest groźba w okolicznościach obciążających. Jak podaje Korea Herald, oficer jest podejrzewany o oddanie strzałów ślepą amunicją w podległego mu kapitana po incydencie podczas ćwiczeń taktycznych.

Incydent podczas ćwiczeń

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca w jednostce wojskowej w Yeoncheon w prowincji Gyeonggi. Kapitan, który podczas ćwiczeń dowodził kompanią, miał nie usłyszeć sygnału o zakończeniu ćwiczenia. Wystrzelił ślepą amunicję w dowódcę batalionu, błędnie biorąc go za żołnierza wroga.

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Działania dowódcy

Następnie dowódca batalionu miał nakazać kapitanowi podejść do niego. Jak podaje publikacja, podpułkownik wziął od innego wojskowego karabin szturmowy K2 i oddał dwa strzały ślepą amunicją w kapitana.

Przedstawiciel armii oświadczył, że sprawa jest przedmiotem postępowania sądowego i dyscyplinarnego. Wojsko uznało incydent za poważny i zaznaczyło, że będzie działać zgodnie z prawem i przepisami, uwzględniając wynik postępowania sądowego.

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