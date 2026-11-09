Na Cyprze jednocześnie otworzą dwa nowe przejścia — Cyprus Mail
Na Cyprze prezydent Nikos Christodoulides i przywódca Turków cypryjskich Tufan Erhurman uzgodnili jednoczesne otwarcie dwóch nowych przejść. Porozumienie osiągnięto w poniedziałek podczas trójstronnego spotkania z udziałem wysłanniczki ONZ Marii Ángeli Holguín, informuje Cyprus Mail.
Lokalizacja przejść
Jedno z nowych przejść zostanie zlokalizowane na południe od wsi Louroujina, niedaleko Larnaki. Drugie zostanie otwarte na południe od wsi Karavostasi, na zachód od Lefki. Zgodnie z porozumieniem oba przejścia mają rozpocząć działalność jednocześnie.
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Spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ
O porozumieniu poinformował rzecznik Sił Pokojowych ONZ na Cyprze Aleem Siddique. Oświadczył również, że Christodoulides i Erhurman w najbliższych tygodniach odbędą trójstronne spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem. W spotkaniu mają uczestniczyć obaj przywódcy oraz sekretarz generalny ONZ.