W Wielkiej Brytanii BBC przygotowała awaryjne studio radiowe, które ma działać w scenariuszu Black Sky — długotrwałej ogólnokrajowej przerwy w dostawach energii elektrycznej połączonej z brakiem internetu. Jak informuje Polsat News, szczegóły planu opisał korespondent BBC David Sillito.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

W trybie awaryjnym studio ma regularnie nadawać wcześniej przygotowane komunikaty dotyczące ochrony zdrowia i działań w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie z materiałami rządowymi komunikaty te będą emitowane przez BBC Radio 2 i Radio 4. Przygotowało je czterech głównych doradców medycznych Wielkiej Brytanii.

Instrukcje opublikowane na stronie rządowej w grudniu 2025 roku zawierają porady dotyczące codziennego spożycia i oczyszczania wody, postępowania z żywnością w lodówce i zamrażarce bez prądu, działań w przypadku braku możliwości spłukania wody w toalecie, a także ochrony przed ekstremalnym zimnem i upałem.

Nadawanie przez FM

Aby odbierać komunikaty, mieszkańcy będą potrzebowali odbiornika radiowego, który nie jest zależny od sieci elektrycznej. W ramach rządowej kampanii Be Ready ludziom zaleca się posiadanie radia FM na baterie lub z napędem ręcznym, a także zapasów przewidzianych na 72 godziny. Kampania rozpoczęła się 22 października jako pierwszy etap trzyletniego programu przygotowania na sytuacje nadzwyczajne, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe i cyberataki.

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Zgodnie z planem awaryjne studio miałoby obsługiwać około 100 pracowników BBC. Będą oni mieli zabezpieczone kanały komunikacji niezależne od internetu, a także zapasy paliwa, wody i żywności. Sygnał mają przekazywać nadajniki FM z generatorami dieslowskimi. Przy każdym maszcie przewidziano zbiornik o pojemności do 40 tys. litrów paliwa, którego ma wystarczyć na co najmniej trzy doby pracy.

Przygotowania prewencyjne

Zgodnie z planem poszczególni reporterzy w razie kryzysu pracowaliby z centrów reagowania w różnych częściach kraju i korzystaliby z pojazdów satelitarnych. Do komunikacji między sobą mieliby używać telefonów satelitarnych, a w razie ich niedostępności — spotykać się w wyznaczonych miejscach i działać według ustalonych procedur.

Cabinet Office podkreśliło, że przygotowania mają charakter prewencyjny i obecnie nie ma konkretnego zagrożenia dla sieci energetycznej. Oświadczono, że w ciągu 75 lat istnienia krajowej sieci elektroenergetycznej w kraju nie doszło do jej całkowitego wyłączenia.

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