В Великобритании BBC подготовила аварийную радиостудию, которая должна работать по сценарию Black Sky — длительного общенационального отключения электроэнергии вместе с отсутствием интернета. Как сообщает Polsat News, подробности плана описал корреспондент BBC Дэвид Силлито.

Сообщения о безопасности

В экстренном режиме студия должна регулярно транслировать заранее подготовленные сообщения о защите здоровья и действиях в кризисных ситуациях. Согласно правительственным материалам, эти сообщения будут транслировать BBC Radio 2 и Radio 4. Их подготовили четыре главных медицинских советника Великобритании.

Инструкции, опубликованные на правительственном сайте в декабре 2025 года, содержат советы по ежедневному потреблению и очистке воды, обращению с продуктами в холодильнике и морозильной камере без электричества, действиям в случае невозможности смыть воду в туалете, а также защите от экстремального холода и жары.

Радиовещание через FM

Для получения сообщений жителям понадобится радиоприёмник, не зависящий от электросети. В рамках правительственной кампании Be Ready людям рекомендуют иметь FM-радио на батарейках или с ручным приводом, а также запасы, рассчитанные на 72 часа. Кампания стартовала 22 октября как первый этап трёхлетней программы подготовки к чрезвычайным ситуациям, в том числе экстремальным погодным явлениям и кибератакам.

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По плану аварийную студию должны обслуживать около 100 сотрудников BBC. У них будут защищённые каналы связи, независимые от интернета, а также запасы топлива, воды и продуктов. Сигнал должны передавать FM-передатчики с дизельными генераторами. Возле каждой мачты предусмотрен резервуар объёмом до 40 тысяч литров топлива, которого должно хватить как минимум на трое суток работы.

Превентивная подготовка

По плану отдельные репортёры в случае кризиса работали бы из центров реагирования в разных частях страны и пользовались бы спутниковыми автомобилями. Для связи друг с другом они должны были бы использовать спутниковые телефоны, а при их недоступности — встречаться в определённых местах и действовать по установленным процедурам.

В Cabinet Office подчеркнули, что подготовка носит превентивный характер и в настоящее время нет конкретной угрозы для энергосети. Там заявили, что за 75 лет существования национальной электросети в стране не было её полного отключения.

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