英国广播公司（BBC）在英国准备了一间应急广播演播室，用于在“Black Sky”情景下运行——即全国范围内持续断电并且没有互联网。正如Polsat News报道，BBC记者大卫·西利托描述了该计划的细节。

安全信息

在紧急模式下，演播室将定期播出预先准备的有关保护健康和危机情况下行动的信息。根据政府材料，BBC Radio 2和Radio 4将播出这些信息。英国四名首席医疗顾问参与了信息的准备。

政府网站于2025年12月发布的指南包括有关日常饮水和净水、在没有电力的情况下处理冰箱和冷冻柜内食物、无法冲洗马桶时的应对措施，以及防护极端严寒和高温的建议。

通过FM广播

为接收这些信息，居民需要一台不依赖电网的收音机。作为政府“Be Ready”宣传活动的一部分，建议人们配备电池供电或手摇式FM收音机，以及可维持72小时的物资储备。该活动于10月22日启动，是为期三年的应急准备计划的第一阶段，涵盖极端天气事件和网络攻击等情况。

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按计划，这间应急演播室将由约100名BBC员工负责运行。他们将拥有独立于互联网的安全通信渠道，以及燃料、水和食物储备。信号将由配备柴油发电机的FM发射机传输。每座发射塔附近都计划设置容量最高达4万升的燃料罐，应足以维持至少三天的运行。

预防性准备

按计划，发生危机时，个别记者将在全国不同地区的响应中心工作，并使用卫星车辆。他们相互联络时将使用卫星电话；若卫星电话无法使用，则在指定地点会面并依照既定程序行动。

英国内阁办公室强调，这些准备工作具有预防性质，目前不存在针对电网的具体威胁。该机构表示，在国家电网存在的75年间，英国从未发生过全国电网完全停摆的情况。

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