W Londynie wysłannik USA do spraw Iraku i Syrii Tom Barrack oświadczył, że Bagdad może stać się mostem między Waszyngtonem a Teheranem. Jak podaje The National, podczas wydarzenia Chatham House Iraq Initiative powiedział, że Irak nie musi być przeciwnikiem Iranu i może pomóc otworzyć drogę do przezwyciężenia blokady Iranu ustanowionej przez Waszyngton.

Plany wydobycia i rurociągów

Barrack, który jest również ambasadorem USA w Turcji, zaproponował, aby Irak dążył do wydobycia 10 mln baryłek ropy dziennie. Według niego Bagdad powinien przyciągać zagranicznych inwestorów do budowy rurociągów, którymi ropa będzie dostarczana nabywcom.

Zauważył, że Irak nadal będzie wykorzystywał Cieśninę Ormuz do eksportu ropy, jednak kraj potrzebuje również innych sposobów dostaw. Barrack powiedział o potrzebie dodatkowych tras dla pozostałych sześciu–siedmiu milionów baryłek.

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Warunki dla inwestorów

Według amerykańskiego wysłannika firmy z USA, Francji, Włoch i krajów Bliskiego Wschodu są gotowe pomóc Irakowi. Jednocześnie podkreślił, że aby przyciągnąć kapitał, kraj potrzebuje jasnych zasad i rządów prawa.

Barrack uważa, że Irak może wykorzystać swoje położenie geograficzne, historię i zasoby ropy, lecz za główną przeszkodę dla inwestycji uznał warunki wewnętrzne w samym kraju, a nie działania innych państw.

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