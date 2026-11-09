Франция подозревает иранских хакеров в атаке на холодильники — Jerusalem Post

Французские чиновники подозревают, что за кибератакой на коммерческие холодильники и морозильные камеры в сотнях заведений во Франции стояли хакеры, поддерживаемые иранским государством. Об этом со ссылкой на двух осведомлённых собеседников сообщает Jerusalem Post.

Температура поднялась до 50 градусов

Атака 11 октября изменила настройки температуры в подключённом холодильном оборудовании. В сотнях французских супермаркетов температура в холодильниках и морозильных камерах ночью поднялась до 50 градусов Цельсия. Это привело к порче продуктов и пожарам.

Прокуратура Парижа назвала инцидент масштабной атакой, затронувшей подключённые холодильники у нескольких крупных продовольственных ретейлеров Франции. По её данным, последствиями стали потери продуктов питания и пожары. Сотрудник офиса премьер-министра Франции Себастьена Лекорню сообщил, что глава правительства поручил Национальному агентству безопасности информационных систем Франции ANSSI расследовать инцидент.

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Подобные случаи в других странах

Компания, связанная со многими пострадавшими устройствами, заявила, что несколько из них были устаревшими или работали на устаревшей прошивке. Эксперты по кибербезопасности ранее отмечали, что это могло облегчить взлом систем.

2 ноября похожий инцидент затронул сети Ahold Delhaize и Colruyt в Бельгии и Люксембурге, а также шведские продуктовые сети ICA и Coop. Пострадал также как минимум один магазин IKEA. Менеджер магазина ICA в Стокгольме Энгла Ингвалл сообщила Reuters, что атака началась около двух часов ночи, а её последствия обнаружили лишь несколько часов спустя: температура во всех морозильных камерах поднялась до 50 градусов. В ICA подтвердили, что инцидент затронул ограниченное число магазинов.

Министерство иностранных дел Франции и прокуратура Парижа не предоставили немедленных комментариев. Представительство Ирана при ООН также не ответило на запросы о комментарии. Иран регулярно отрицает причастность к вредоносным кибероперациям.

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