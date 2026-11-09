Франція підозрює іранських хакерів в атаці на холодильники — Jerusalem Post

Французькі посадовці підозрюють, що за кібератакою на комерційні холодильники та морозильні камери в сотнях закладів у Франції стояли хакери, підтримувані іранською державою. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомляє Jerusalem Post.

Температура піднялася до 50 градусів

Атака 11 жовтня змінила налаштування температури в підключеному холодильному обладнанні. У сотнях французьких супермаркетів температура холодильників і морозильників уночі підвищилася до 50 градусів Цельсія. Це спричинило псування продуктів і пожежі.

Прокуратура Парижа назвала інцидент масштабною атакою, що зачепила підключені холодильники у кількох великих продовольчих ритейлерів Франції. За її даними, наслідками стали втрати харчових продуктів і пожежі. Співробітник офісу прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню повідомив, що глава уряду доручив Національному агентству з безпеки інформаційних систем Франції ANSSI розслідувати інцидент.

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Подібні випадки в інших країнах

Компанія, пов’язана з багатьма ураженими пристроями, заявила, що кілька з них були застарілими або працювали на застарілій прошивці. Експерти з кібербезпеки раніше зазначали, що це могло полегшити злам систем.

2 листопада схожий інцидент зачепив мережі Ahold Delhaize і Colruyt у Бельгії та Люксембурзі, а також шведські продуктові мережі ICA і Coop. Щонайменше один магазин IKEA також постраждав. Менеджерка магазину ICA у Стокгольмі Енгла Інгвалл повідомила Reuters, що атаку розпочали близько другої ночі, а її наслідки виявили лише за кілька годин: температура в усіх морозильних камерах піднялася до 50 градусів. У ICA підтвердили, що інцидент торкнувся обмеженої кількості магазинів.

Міністерство закордонних справ Франції та прокуратура Парижа не надали негайних коментарів. Представництво Ірану при ООН також не відповіло на запити щодо коментаря. Іран регулярно заперечує причетність до шкідливих кібероперацій.

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