Francja podejrzewa irańskich hakerów o atak na lodówki — Jerusalem Post

Francuscy urzędnicy podejrzewają, że za cyberatakiem na komercyjne lodówki i zamrażarki w setkach placówek we Francji stali hakerzy wspierani przez państwo irańskie. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na dwóch poinformowanych rozmówców.

Temperatura wzrosła do 50 stopni

Atak z 11 października zmienił ustawienia temperatury w podłączonych urządzeniach chłodniczych. W setkach francuskich supermarketów temperatura w lodówkach i zamrażarkach wzrosła w nocy do 50 stopni Celsjusza. Spowodowało to psucie się żywności i pożary.

Prokuratura w Paryżu nazwała incydent atakiem na dużą skalę, który dotknął podłączonych lodówek u kilku dużych francuskich sprzedawców detalicznych żywności. Według jej danych skutkami były straty żywności i pożary. Pracownik biura premiera Francji Sébastiena Lecornu poinformował, że szef rządu polecił Francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ANSSI zbadanie incydentu.

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Podobne przypadki w innych krajach

Firma powiązana z wieloma dotkniętymi urządzeniami oświadczyła, że kilka z nich było przestarzałych lub działało na przestarzałym oprogramowaniu sprzętowym. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wcześniej wskazywali, że mogło to ułatwić włamanie do systemów.

2 listopada podobny incydent dotknął sieci Ahold Delhaize i Colruyt w Belgii i Luksemburgu, a także szwedzkie sieci spożywcze ICA i Coop. Dotknięty został również co najmniej jeden sklep IKEA. Kierowniczka sklepu ICA w Sztokholmie Engla Ingwall powiedziała Reutersowi, że atak rozpoczął się około drugiej w nocy, a jego skutki wykryto dopiero kilka godzin później: temperatura we wszystkich zamrażarkach wzrosła do 50 stopni. ICA potwierdziła, że incydent dotknął ograniczoną liczbę sklepów.

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i prokuratura w Paryżu nie udzieliły natychmiastowego komentarza. Przedstawicielstwo Iranu przy ONZ również nie odpowiedziało na prośby o komentarz. Iran regularnie zaprzecza udziałowi w szkodliwych operacjach cybernetycznych.

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