Południowoafrykańska pływaczka Tatjana Smith, najbardziej utytułowana olimpijska sportsmenka RPA, ogłosiła, że odtąd będzie reprezentować Niderlandy w międzynarodowych zawodach. Podczas ogłoszenia 29-letnia zawodniczka nie potrafiła powstrzymać łez, informuje BBC Sport.

Podwójne obywatelstwo

Smith ma podwójne obywatelstwo, ponieważ jej ojciec jest Holendrem. Pływaczka powiedziała, że zawsze była zarówno Holenderką, jak i Południowoafrykanką. Według niej reprezentowanie Niderlandów da możliwość poznania części jej tożsamości i dziedzictwa poprzez sport.

Zaznaczyła również, że ten krok może pomóc jej zbudować bardziej zrównoważoną karierę. Smith wyjaśniła, że trudności finansowe i praktyczne w pływaniu były jednymi z powodów, dla których jej wcześniejszą karierę trudno było utrzymać. Wcześniej zawodniczka mówiła, że na jej decyzję o odejściu ze sportu wpłynęły problemy finansowe, w tym spór z federacją pływacką RPA dotyczący nagród pieniężnych.

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Powrót do rywalizacji

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku Smith zakończyła karierę, jednak we wrześniu zdecydowała się wrócić do rywalizacji. Ma nadzieję wystąpić na dystansie 50 metrów stylem klasycznym, który po raz pierwszy znajdzie się w programie olimpijskim podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

Na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku Smith zdobyła złoto na 200 metrów stylem klasycznym i srebro na 100 metrach. Na igrzyskach w 2024 roku wywalczyła złoty medal na 100 metrach i srebrny na 200 metrach. W latach 2018–2023 pływaczka zdobyła również cztery złote medale mistrzostw świata i Igrzysk Wspólnoty Narodów.

Smith nadal będzie mieszkać i trenować w RPA. Jej pierwszy występ w reprezentacji Niderlandów ma odbyć się na mistrzostwach świata w pływaniu na krótkim basenie, zaplanowanych na 1–6 grudnia.

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