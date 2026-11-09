法国怀疑伊朗黑客袭击冰箱——《耶路撒冷邮报》

法国官员怀疑，伊朗政府支持的黑客是法国数百家场所商用冰箱和冷冻柜遭网络攻击的幕后黑手。《耶路撒冷邮报》报道称，消息来自两名知情人士。

温度升至50摄氏度

10月11日的攻击更改了联网制冷设备的温度设置。法国数百家超市的冰箱和冷冻柜温度在夜间升至50摄氏度。这导致食品变质和火灾。

巴黎检察院称，该事件是一次大规模攻击，影响了法国多家大型食品零售商的联网冰箱。根据其数据，后果包括食品损失和火灾。法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼办公室的一名工作人员表示，政府首脑已指示法国国家信息系统安全局ANSSI调查该事件。

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其他国家的类似事件

一家与许多受影响设备有关联的公司表示，其中几台设备已经过时，或运行着过时的固件。网络安全专家此前指出，这可能使系统更容易遭到入侵。

11月2日，类似事件影响了比利时和卢森堡的Ahold Delhaize和Colruyt连锁店，以及瑞典食品连锁店ICA和Coop。至少一家宜家商店也受到影响。斯德哥尔摩一家ICA商店的经理恩格拉·英格瓦尔告诉路透社，攻击于凌晨两点左右开始，数小时后才发现其后果：所有冷冻柜的温度都升至50摄氏度。ICA确认，该事件影响了数量有限的商店。

法国外交部和巴黎检察院未立即发表评论。伊朗驻联合国代表团也未回应置评请求。伊朗经常否认参与恶意网络行动。

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