Prezydent Cypru Nikos Christodoulides przybył na szczyt klimatyczny ONZ COP31 w tureckiej Antalyi, gdzie powitał go sekretarz generalny ONZ António Guterres. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wcześniej opuścił już scenę i dlatego nie powitał cypryjskiego przywódcy, informuje Cyprus Mail.

Reakcja Nikozji

Większość innych światowych przywódców przybywających na szczyt była witana wspólnie przez Guterresa i Erdoğana. Rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis nazwał zejście tureckiego prezydenta ze sceny „przejawem braku szacunku wobec ONZ”.

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Inni uczestnicy

Wcześniej przywódcę Turków cypryjskich Tufana Erhürmana na szczycie powitał Erdoğan, podczas gdy Guterres tego nie zrobił. W środę rano do Antalyi, aby wziąć udział w szczycie, przybyli również Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu i Tahsin Ertuğruloğlu. W publikacji nazwy ich stanowisk podano w cudzysłowie.

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