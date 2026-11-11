W Korei Południowej przewodniczący Połączonego Komitetu Szefów Sztabów, gen. Jin Yong-sung, sprawdził stan obrony powietrznej na pokładzie krajowego myśliwca KF-21. 11 listopada odwiedził 16. Skrzydło Lotnictwa Myśliwskiego w powiecie Yecheon, informuje Korea Herald.

Lot KF-21 i FA-50

Według Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Jin Yong-sung przewodził lotowi grupowemu z udziałem myśliwców KF-21 i FA-50. Podczas spotkania z pilotami wezwał wojskowych do utrzymywania gotowości i zdolności do odstraszania przeciwnika dzięki przewadze w powietrzu, a także do natychmiastowego reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

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Kontrola obrony przeciwrakietowej

Przewodniczący komitetu odwiedził także jednostkę Sił Powietrznych odpowiedzialną za rozpoznawanie startów rakiet balistycznych. Sprawdził gotowość operacyjną koreańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej KAMD, nazywając go kluczowym elementem krajowego, trzykomponentowego systemu odstraszania.

System wczesnego ostrzegania

KAMD ma wykrywać i przechwytywać rakiety balistyczne oraz inne pociski na wczesnych etapach, aby ograniczyć możliwe szkody. Dwoma pozostałymi elementami trzyczęściowego systemu są system uderzenia wyprzedzającego Kill Chain oraz plan Korea Massive Punishment and Retaliation, który przewiduje wyeliminowanie przywództwa Korei Północnej w razie dużego konfliktu. Jin Yong-sung nakazał wojskowym całodobowo utrzymywać gotowość systemów wczesnego ostrzegania, aby szybko wykrywać pociski każdego typu.

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