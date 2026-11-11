В Южной Корее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джин Ён Сон проверил состояние противовоздушной обороны на борту отечественного истребителя KF-21. 11 ноября он посетил 16-е истребительное авиационное крыло в уезде Йечхон, сообщает Korea Herald.

Полет KF-21 и FA-50

По данным Объединенного комитета начальников штабов, Джин Ён Сон возглавил групповой полет с участием истребителей KF-21 и FA-50. Во время встречи с пилотами он призвал военных поддерживать готовность и возможности для сдерживания противника благодаря превосходству в воздухе, а также немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации.

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Проверка противоракетной обороны

Председатель комитета также посетил подразделение ВВС, ответственное за разведку запусков баллистических ракет. Он проверил оперативную готовность системы противовоздушной и противоракетной обороны Кореи KAMD, назвав ее ключевым элементом национальной системы сдерживания, состоящей из трех компонентов.

Система раннего предупреждения

KAMD предназначена для обнаружения и перехвата баллистических и других ракет на ранних этапах, чтобы уменьшить возможный ущерб. Двумя другими составляющими трехкомпонентной системы являются система превентивного удара Kill Chain и план Korea Massive Punishment and Retaliation, предусматривающий вывод из строя руководства Северной Кореи в случае крупного конфликта. Джин Ён Сон приказал военным круглосуточно поддерживать готовность систем раннего предупреждения для быстрого обнаружения ракет любого типа.

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