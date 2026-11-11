Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл на климатический саммит ООН COP31 в турецкой Анталье, где его приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к тому моменту уже покинул сцену и поэтому не приветствовал кипрского лидера, сообщает Cyprus Mail.

Реакция Никосии

Большинство других мировых лидеров, прибывавших на саммит, приветствовали совместно Гутерриш и Эрдоган. Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис назвал уход турецкого президента со сцены «проявлением неуважения к ООН».

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Другие участники

Ранее лидера кипрских турок Туфана Эрхюрмана на саммите приветствовал Эрдоган, тогда как Гутерриш этого не сделал. В среду утром в Анталью для участия в саммите также прибыли Унал Устел, Фикри Атаоглу и Тахсин Эртугрулоглу. В издании названия их должностей приведены в кавычках.

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