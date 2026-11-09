По данным The National, FIFPro объявила мужскую символическую сборную мира 2026 года. В нее вошли Лионель Месси, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Гарри Кейн, нападающий «Баварии» и сборной Англии, а также форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в команду не попали.

Состав мужской команды

В голосовании за мужскую World XI приняли участие 19 806 профессиональных футболистов со всего мира. Вратарем команды выбрали Давида Райю. В защиту вошли Ашраф Хакими, Пау Кубарси и Нуну Мендеш, а в полузащиту — Витинья, Родри и Джуд Беллингем.

Линию атаки составили Ямаль, Месси, Холанд и Мбаппе. Кейн, получивший «Золотой мяч», остался вне состава, несмотря на четыре места для нападающих в символической команде.

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Женская символическая сборная

FIFPro также представила женскую World XI. В голосовании приняли участие 6 511 профессиональных футболисток из 54 стран. Больше всего голосов получила Айтана Бонмати — 47,4%, а также Алексия Путельяс — 44,9%.

В женскую команду вошли вратарь Ханна Хэмптон, защитницы Люси Бронз, Ирене Паредес, Мапи Леон и Алекс Гринвуд. В полузащите представлены Бонмати, Элла Тун и Путельяс, а в атаке — Барбра Банда, Алессия Руссо и Клаудия Пина. Источник отмечает, что Путельяс и Леон после прошлого сезона в «Барселоне» перешли в London City Lionesses.

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