Według The National, FIFPro ogłosiła męską symboliczną jedenastkę świata na 2026 rok. Znaleźli się w niej Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Harry Kane, napastnik Bayernu i reprezentacji Anglii, a także napastnik Al-Nassr Cristiano Ronaldo nie znaleźli się w drużynie.

Skład męskiej drużyny

W głosowaniu na męską World XI wzięło udział 19 806 profesjonalnych piłkarzy z całego świata. Bramkarzem drużyny wybrano Davida Rayę. W obronie znaleźli się Achraf Hakimi, Pau Cubarsí i Nuno Mendes, a w pomocy — Vitinha, Rodri i Jude Bellingham.

Linię ataku utworzyli Yamal, Messi, Haaland i Mbappé. Kane, który zdobył Złotą Piłkę, znalazł się poza składem mimo czterech miejsc dla napastników w symbolicznej drużynie.

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Kobieca symboliczna jedenastka

FIFPro zaprezentowała także kobiecą World XI. W głosowaniu wzięło udział 6 511 profesjonalnych piłkarek z 54 krajów. Najwięcej głosów otrzymała Aitana Bonmatí — 47,4%, a następnie Alexia Putellas — 44,9%.

W kobiecej drużynie znalazły się bramkarka Hannah Hampton, obrończynie Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi León i Alex Greenwood. W pomocy znalazły się Bonmatí, Ella Toone i Putellas, a w ataku — Barbra Banda, Alessia Russo i Clàudia Pina. Źródło zaznacza, że Putellas i León po ubiegłym sezonie w Barcelonie przeszły do London City Lionesses.

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