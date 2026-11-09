据《The National》报道，FIFPro公布了2026年男子世界最佳阵容。莱昂内尔·梅西、拉明·亚马尔、基利安·姆巴佩和埃尔林·哈兰德入选。拜仁慕尼黑和英格兰队前锋哈里·凯恩，以及利雅得胜利前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多均未入选。

男子队阵容

共有来自世界各地的19,806名职业足球运动员参加了男子World XI投票。大卫·拉亚被选为球队门将。后防线包括阿什拉夫·哈基米、保·库巴西和努诺·门德斯，中场则由维蒂尼亚、罗德里和裘德·贝林厄姆组成。

锋线由亚马尔、梅西、哈兰德和姆巴佩组成。凯恩曾获得金球奖，但尽管这支象征性球队为前锋设置了四个名额，他仍未入选。

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女子世界最佳阵容

FIFPro还公布了女子World XI。共有来自54个国家的6,511名职业女足球运动员参加投票。阿伊塔娜·邦马蒂获得最多选票，为47.4%；阿莱西亚·普特利亚斯获得44.9%。

女子阵容包括门将汉娜·汉普顿，后卫露西·布龙泽、伊雷内·帕雷德斯、马皮·莱昂和亚历克斯·格林伍德。中场由邦马蒂、埃拉·图恩和普特利亚斯组成，前锋则有芭芭拉·班达、阿莱西亚·鲁索和克劳迪娅·皮纳。消息来源指出，普特利亚斯和莱昂在巴塞罗那效力完上赛季后转会至伦敦城雌狮。

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