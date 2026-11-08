W RPA partia SACP w swoim pierwszym samodzielnym starcie w wyborach lokalnych zdobyła 271 mandatów, uzyskując 2,38% głosów w skali kraju. Informuje o tym Daily Maverick. Wynik SACP przewyższył rezultat Patriotic Alliance, która zdobyła 192 mandaty.

Rozłam z ANC

Przez 32 lata i 14 wyborów członkowie oraz zwolennicy SACP tradycyjnie popierali Afrykański Kongres Narodowy (ANC) w ramach Sojuszu Trójstronnego, do którego należy również federacja związków zawodowych Cosatu. Tym razem SACP postanowiła wystartować osobno, mimo niezadowolenia ANC.

Podczas kampanii SACP wykreśliła z list kandydatów członków partii, którzy początkowo byli na nich umieszczeni. Czołowi działacze SACP, w tym minister nauki, technologii i innowacji oraz były lider partii Blade Nzimande, musieli określić swoje stanowisko polityczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

ANC pozostał największą siłą polityczną: partia ma nieco ponad 30% w skali kraju, kontroluje 53 rady i prowadzi w kolejnych 128. Jej przedstawiciele zdobyli 3248 mandatów. Jednocześnie Daily Maverick określa samodzielny start SACP jako faktyczne zakończenie Sojuszu Trójstronnego.

Poparcie w regionach i możliwe sojusze

SACP zdobyła cztery mandaty w przemysłowych townshipach Nelson Mandela Bay, gdzie silną pozycję ma Krajowy Związek Zawodowy Metalowców. Partia uzyskała również poparcie w prowincjach Limpopo i North West, ale słabiej wypadła w Gautengu.

Sekretarz generalny SACP Solly Mapaila powiedział SABC, że partia zorganizuje drugą Konferencję Lewicy, podczas której określi możliwych sojuszników. Wśród priorytetów SACP dla społeczności i rad lokalnych Daily Maverick wymienia audyt systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, likwidację toalet wiadrowych, bezpieczeństwo społeczności, wykorzystanie gruntów miejskich na dostępne cenowo mieszkania oraz rozliczalność członków rad.

Czytaj nas na