在南非，SACP首次独立参加地方选举，赢得271个席位，在全国范围内获得2.38%的选票。Daily Maverick报道。SACP的成绩超过了获得192个席位的Patriotic Alliance。

与ANC决裂

32年来、历经14次选举，SACP成员及支持者传统上一直在三方联盟框架内支持非洲人国民大会（ANC），该联盟还包括工会联合组织Cosatu。这一次，尽管ANC表示不满，SACP仍决定单独参选。

在竞选期间，SACP将最初被列入候选人名单的党员从名单中剔除。SACP的主要人物，包括科学、技术与创新部长、前党魁布莱德·恩齐曼德，必须明确自己的政治立场。

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ANC仍是最大的政治力量：该党在全国范围内获得略高于30%的选票，控制53个议会，并在另外128个议会中领先。其代表赢得3248个席位。与此同时，Daily Maverick称SACP的独立参选是三方联盟事实上的终结。

地区支持与可能的联盟

SACP在纳尔逊·曼德拉湾的工业城镇区赢得4个席位，南非金属工人工会在那里拥有强大影响力。该党还在林波波省和西北省获得支持，但在豪登省表现较弱。

SACP总书记索利·马帕伊拉告诉SABC，该党将举行第二届左翼力量会议，届时将确定可能的盟友。Daily Maverick列出的SACP面向社区和地方议会的优先事项包括：审计供水和污水处理系统、消除桶式厕所、社区安全、利用市政土地建设可负担住房，以及议员的问责制。

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