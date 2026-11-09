CBS新闻：克里特岛附近至少22名移民死亡

在希腊克里特岛附近，两艘船上的至少22名移民死亡，另有数十人获救。希腊海岸警卫队于11月9日上午在该岛以南发现其中一艘船，并在船上找到13具遗体。18名获救乘客中有一人随后在克里特岛的一家医疗机构死亡，CBS新闻报道。

有关第一艘船上死者的身份、国籍及死因的信息当时尚未公布。

克里特岛附近的第二艘船

法新社报道称，在克里特岛附近的第二艘船上又发现了8具遗体。这艘船上约28名幸存者均为苏丹公民，被一艘恰好经过的其他船只救起。随后，这些人被移交给一艘警用船只并送往克里特岛。

在收到该船发出的求救信号后，救援行动于周六深夜展开。海岸警卫队称，强风令海上局势更加复杂。幸存者指认两名苏丹公民涉嫌非法运送人员后，两人被拘留，其中一人为16岁。

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其他船只正驶往该岛

11月9日上午，海岸警卫队还在另外三艘从北非驶往克里特岛的船上发现了180多人。其中一艘船上约有47人，第二艘约有40人，第三艘约有100人。欧盟边境管理局Frontex的飞机或无人机发现了这三艘船，船上人员将被送往克里特岛。

从利比亚到克里特岛的路线已成为前往欧洲的主要移民路线之一。根据Frontex的数据，2026年前三个季度，在东地中海路线记录到约31,800次非正规越过欧盟边境，比去年同期减少15%。利比亚与克里特岛之间的走廊是最活跃的路段。

此外，在塞内加尔附近，一艘驶往西班牙海岸的船只倾覆，死亡人数增至39人。该船从该国北部的圣路易出发，周日在达喀尔以北的凯贝梅尔市附近倾覆。紧急服务部门称，只有一名乘客获救生还。

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