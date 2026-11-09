Co najmniej 22 migrantów zginęło u wybrzeży Krety — CBS News

Co najmniej 22 migrantów zginęło na dwóch łodziach u wybrzeży greckiej wyspy Krety, a dziesiątki kolejnych osób uratowano. Na jednej z jednostek, wykrytej rano 9 listopada na południe od wyspy, grecka straż przybrzeżna znalazła 13 ciał. Jeden z 18 uratowanych pasażerów później zmarł w placówce medycznej na Krecie, poinformowało CBS News.

Informacje o tożsamości, obywatelstwie osób, które zginęły na pierwszej łodzi, oraz o przyczynach ich śmierci nie były od razu dostępne.

Druga łódź u wybrzeży Krety

Kolejnych osiem ciał znaleziono na drugiej łodzi w pobliżu Krety, podała agencja AFP. Około 28 ocalałych z tej jednostki, wszyscy będący obywatelami Sudanu, podjęła inna łódź przepływająca w pobliżu. Następnie ludzi przekazano na jednostkę policyjną i przetransportowano na Kretę.

Operację ratunkową rozpoczęto późnym wieczorem w sobotę po otrzymaniu sygnału alarmowego z łodzi. Według straży przybrzeżnej silny wiatr utrudniał sytuację na morzu. Dwóch obywateli Sudanu, w tym jeden 16-latek, zatrzymano po tym, jak ocaleni wskazali ich jako podejrzanych o nielegalne przewożenie ludzi.

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Inne łodzie płynęły w kierunku wyspy

Rano 9 listopada straż przybrzeżna wykryła również ponad 180 osób na trzech innych łodziach płynących z Afryki Północnej na Kretę. Na jednej jednostce znajdowało się około 47 osób, na drugiej około 40, a na trzeciej około 100. Wszystkie trzy łodzie zauważyły samoloty lub drony unijnej agencji ochrony granic Frontex, a osoby na pokładzie miały zostać przewiezione na Kretę.

Trasa z Libii na Kretę stała się jednym z głównych szlaków migracyjnych do Europy. Według Frontexu w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku na szlaku wschodniośródziemnomorskim odnotowano około 31 800 nielegalnych przekroczeń granicy UE — o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej aktywnym odcinkiem był korytarz między Libią a Kretą.

Oddzielnie, u wybrzeży Senegalu liczba ofiar śmiertelnych przewrócenia się łodzi płynącej w kierunku hiszpańskiego wybrzeża wzrosła do 39. Jednostka wypłynęła z Saint-Louis na północy kraju i przewróciła się w niedzielę w pobliżu miasta Kébémer, na północ od Dakaru. Według służb ratunkowych żywego uratowano tylko jednego pasażera.

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