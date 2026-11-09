У Крита погибли по меньшей мере 22 мигранта — CBS News

По меньшей мере 22 мигранта погибли на двух лодках у греческого острова Крит, еще десятки людей были спасены. На одном из судов, обнаруженном утром 9 ноября к югу от острова, береговая охрана Греции нашла 13 тел. Один из 18 спасенных пассажиров позднее умер в медицинском учреждении на Крите, сообщает CBS News.

Информации о личностях, гражданстве погибших на первой лодке и причинах их смерти сразу не было.

Вторая лодка у Крита

Еще восемь тел обнаружили на второй лодке неподалеку от Крита, сообщило агентство AFP. Около 28 выживших с этого судна, все граждане Судана, подобрала другая лодка, проходившая рядом. Позднее людей передали на полицейское судно и доставили на Крит.

Спасательная операция началась поздно вечером в субботу после сигнала бедствия с лодки. По данным береговой охраны, сильный ветер осложнял ситуацию на море. Двух граждан Судана, один из которых 16-летний, задержали после того, как выжившие назвали их подозреваемыми в незаконной перевозке людей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие лодки направлялись к острову

Утром 9 ноября береговая охрана также обнаружила более 180 человек на трех других лодках, направлявшихся из Северной Африки на Крит. На одном судне находились около 47 человек, на втором — примерно 40, на третьем — ориентировочно 100. Все три лодки заметили самолеты или дроны пограничного агентства ЕС Frontex, а людей на борту должны были доставить на Крит.

Маршрут из Ливии на Крит стал одним из основных путей миграции в Европу. По данным Frontex, за первые три квартала 2026 года на восточносредиземноморском маршруте зафиксировали около 31 800 нерегулярных пересечений границы ЕС — на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активным участком был коридор между Ливией и Критом.

Отдельно у Сенегала число погибших в результате опрокидывания лодки, направлявшейся к испанскому побережью, возросло до 39. Судно вышло из Сен-Луи на севере страны и опрокинулось в воскресенье возле города Кебемер, к северу от Дакара. По данным экстренных служб, живым спасли только одного пассажира.

Читай нас в