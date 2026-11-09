Біля Криту загинули щонайменше 22 мігранти — CBS News

Біля грецького острова Крит загинули щонайменше 22 мігранти на двох човнах, ще десятки людей врятували. На одному із суден, яке вранці 9 листопада виявили на південь від острова, берегова охорона Греції знайшла 13 тіл. Один із 18 врятованих пасажирів згодом помер у медичному закладі на Криті, повідомляє CBS News.

Інформації про особи, громадянство загиблих на першому човні та причини їхньої смерті одразу не було.

Другий човен біля Криту

Ще вісім тіл виявили на другому човні неподалік Криту, повідомило агентство AFP. Близько 28 уцілілих із цього судна, усі громадяни Судану, підібрав інший човен, що проходив поруч. Згодом людей передали на поліцейське судно та доправили на Крит.

Рятувальну операцію розпочали пізно ввечері в суботу після сигналу лиха з човна. За даними берегової охорони, сильний вітер ускладнював ситуацію на морі. Двох громадян Судану, один із яких 16-річний, затримали після того, як уцілілі назвали їх підозрюваними в незаконному переправленні людей.

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Інші човни прямували до острова

Уранці 9 листопада берегова охорона також виявила понад 180 людей на трьох інших човнах, які прямували з Північної Африки до Криту. На одному судні перебували приблизно 47 осіб, на другому — близько 40, на третьому — орієнтовно 100. Усі три човни помітили літаки або дрони прикордонної агенції ЄС Frontex, а людей на борту мали доправити на Крит.

Маршрут із Лівії до Криту став одним із головних шляхів міграції до Європи. За даними Frontex, у перші три квартали 2026 року на східносередземноморському маршруті зафіксували близько 31 800 нерегулярних перетинів кордону ЄС — на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найактивнішою ділянкою був коридор між Лівією та Критом.

Окремо біля Сенегалу кількість загиблих унаслідок перекидання човна, що прямував до іспанського узбережжя, зросла до 39. Судно вирушило із Сен-Луї на півночі країни та перекинулося в неділю біля міста Кебемер, на північ від Дакара. За даними екстрених служб, живим урятували лише одного пасажира.

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