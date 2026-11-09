В Израиле директор медицинского центра «Шеба» профессор Ицхак Крайс в декабре временно займет должность генерального директора Министерства здравоохранения. Об этом сообщила Jerusalem Post: министр здравоохранения Хаим Кац обратился к нему с соответствующей просьбой.

Замена руководителя Минздрава

Крайс временно заменит Моше Бар Симан-Това, который объявил, что покинет должность генерального директора Минздрава. По данным издания, Бар Симан-Тов работал на этой должности около девяти лет на протяжении двух сроков.

Кац заявил, что на фоне многочисленных вызовов для Израиля системе здравоохранения необходимы стабильность, профессионализм и доверие граждан. Он подчеркнул важность непрерывной работы и стабильного руководства министерства.

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Работа в двух учреждениях

Крайс — отставной бригадный генерал Армии обороны Израиля и бывший главный военный врач. Последнее десятилетие он работает в медицинском центре «Шеба» и после временного назначения в министерство останется директором этого учреждения.

Глава Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения Хагай Левин положительно оценил кандидатуру Крайса, но выразил обеспокоенность из-за одновременного выполнения им двух руководящих ролей. По его мнению, и Минздрав, и медицинский центр «Шеба» нуждаются в руководителях, которые будут работать там на постоянной основе.

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