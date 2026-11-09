Директор Шеби Крайс тимчасово стане гендиректором МОЗ Ізраїлю — Jerusalem Post

В Ізраїлі директор медичного центру Шеба професор Іцхак Крайс у грудні тимчасово обійме посаду генерального директора Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомила Jerusalem Post: із відповідним проханням до нього звернувся міністр охорони здоров’я Хаїм Кац.

Заміна керівника МОЗ

Крайс тимчасово замінить Моше Бар Сіман-Това, який оголосив, що залишить посаду генерального директора МОЗ. За даними видання, Бар Сіман-Тов працював на цій посаді приблизно дев’ять років упродовж двох термінів.

Кац заявив, що на тлі численних викликів для Ізраїлю системі охорони здоров’я необхідні стабільність, професіоналізм і довіра громадян. Він наголосив на важливості безперервної роботи та стабільного керівництва міністерства.

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Робота у двох установах

Крайс — відставний бригадний генерал Армії оборони Ізраїлю та колишній головний військовий лікар. Він працює у медичному центрі Шеба останнє десятиліття й після тимчасового призначення до міністерства залишиться директором цього закладу.

Голова Ізраїльської асоціації лікарів громадського здоров’я Хагаї Левін позитивно оцінив кандидатуру Крайса, але висловив занепокоєння через одночасне виконання ним двох керівних ролей. На його думку, і МОЗ, і медичний центр Шеба потребують керівників, які працюватимуть там на постійній основі.

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